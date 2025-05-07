Активисты перекрыли проспект Руставели в Тбилиси

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Противники приостановки евроинтеграции Грузии сегодня вечером традиционно перекрыли проспект Руставели в Тбилиси, требуя от властей вернуть страну к ориентации на демократические ценности. Это уже 161-й день подряд таких протестов.

Как писал "Кавказский узел", участники протестов в Грузии уже больше пяти месяцев (с 28 ноября 2024 года) требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Проспект Руставели в Тбилиси сегодня вечером был традиционно перекрыт противниками приостановки евроинтеграции Грузии, сообщил телеграм-канал Tbilisi_life и опубликовал видео акции.

Судя по обнародованным видеокадрам, акция немногочисленна. В кадре видны до десятка активистов, которые стоят поперек проезжей части и время от времени без большого энтузиазма выкрикивают некие лозунги. За акцией следит большое количество полицейских. Они не препятствуют действиям участников акции.

Противники приостановки евроинтеграции проводят акции протеста в Тбилиси уже 161 день подряд, подсчитал "Кавказский узел". На 158-й день протестов, 4 мая, они провели марш по Тбилиси, призвав полицию отказаться от преследования протестующих.

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