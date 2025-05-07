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02:59, 7 мая 2025

Объявлен в розыск преследовавший активистов из Полтавской силовик

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На Кубани объявлен в розыск замначальника отдела МВД России по Красноармейскому району Андрей Колонтаевский. Активисты из станицы Полтавской, борющиеся против мусорной свалки, отметили, что Колонтаевский руководил репрессиями против них.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году активисты из станицы Полтавской, которые выступали против работы мусорного полигона, были оштрафованы за попытки блокировать проезд мусоровозов. Заместитель начальника РОВД Красноармейского района по общественной безопасности Андрей Колонтаевский сообщил, что протоколы на активистов были составлены за перекрытие проезжей части.

Заместитель начальника полиции по Красноармейскому району Краснодарского края Андрей Колонтаевский объявлен в федеральный розыск. В базе данных "Розыск" на сайте МВД Российской Федерации указано, что Колонтаевский Андрей Иванович 1976 года рождения "разыскивается по статье УК".

Телеканал "Краснодар", ссылаясь на источник в правоохранительных органах края, сообщает, что следственные действия начались 21 апреля, а уже на следующий день Колонтаевский перестал выходить на связь. 1 мая он был объявлен в розыск.

Активисты из станицы Полтавской напомнили корреспонденту "Кавказского узла", что именно Андрей Колонтаевский активно занимался подавлением протестов.

"Сам подполковник Колонтаевский, как нам известно, жил за 30 километров от мусорной свалки в станице Полтавская и приезжал к нам лично со своей командой подчинённых отдавать приказы, чтобы они глушили уличные протесты, составляли на нас протоколы, увозили в каталажку", - рассказал Вадим Мотовилов, который, однако, считает Колонтаевского лишь звеном в коррупционной цепи.

Так он разгонял наши протесты без какого-либо сострадания

«Главным исполнителем преследований жителей станицы Полтавская, которые боролись со свалкой, был именно подполковник Андрей Колонтаевский. Я помню, когда мы блокировали мост, который в народе назван теперь "мостом дяди Юры Трубачева". Лично приехал Колонтаевский и отдал приказ всех нас... хватать и кидать лицом в землю. Нас похватали. Заламывали руки, скручивали сзади наручниками... чтобы машины с мусором могли ехать мимо нас. Так он разгонял наши протесты без какого-либо сострадания», - поделился воспоминаниями активист Сергей Сальников.

Он также считает, что Колонтаевский лишь один из членов группы чиновников, которые занимались преследованием активистов, а руководили всем бывшие представители районных властей.

У нас нет документа о закрытии этой свалки

Несмотря на то, что мусорная свалка в Полтавской больше не функционирует, формального подтверждения её закрытия нет. «Сейчас всё утихло, но я в больнице, болею. И что самое печальное, что у нас нет документа о закрытии этой свалки. Она закрыта на словах, а суды нам отказывают. Сейчас подали кассацию», - рассказала активистка Людмила Гришкова, проходящая лечение в больнице Красноармейского района.

Координатор инициативной группы Наталья Гаряева подчеркнула, что борьба за рекультивацию свалки и официальное признание ее закрытия продолжается. «Сейчас нет завоза мусора, все утихло. Но всё равно проблема остаётся, как и проблема коррупции во власти. С побегом Колонтаевского ещё много вопросов к тем, кто ему давал задания преследовать нас и к тем, кто выполнял [его] приказы», - сказала она.

Гаряева также вспомнила, что Колонтаевский лично блокировал автобус со станичниками, чтобы не пустить их на встречу с губернатором Краснодарского края.

Активисты потребовали расследовать не только дело самого Колонтаевского, но и роль всех лиц, причастных к давлению на станичников, отстаивающих свое право на чистый воздух.

В декабре 2023 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что мусорный полигон около станицы Полтавской закрыт, но активисты призвали подтвердить документально слова о закрытии свалки. В сентябре 2024 года противники свалки сообщили, что оператор полигона пытается отменить постановление о приостановке работы через суд, а организация "Зеленая станица" не допущена к процессу. В ноябре 2024 года Краснодарский краевой суд прекратил дело по иску о возобновлении работы мусорного полигона, поскольку оператор свалки отказался от иска к краевому Минэнерго и ЖКХ.

Жители станицы Полтавской на Кубани с начала 2022 года ведут  борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки. Вопреки давлению, преследованиям и штрафам они пикетировали администрацию, перекрывали дорогу мусоровозам. После пожара на свалке и выявления токсинов в выращиваемом рядом рисе чиновники объявили о приостановке работы полигона, но станичники потребовали окончательного его закрытия, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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