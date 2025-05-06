Военный со Ставрополья убит на Украине

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Николай Липовой из Апанасенковского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 699 военных из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 5 мая власти официально признали убитыми на Украине как минимум 3227 военнослужащих из ЮФО и 3172 из СКФО, в том числе 698 из Ставропольского края.

Имя еще одного убитого бойца из Ставропольского края назвал сегодня глава Апанасенковского муниципального округа Денис Климов.

“Гвардии рядовой Николай Липовой служил в должности стрелка-сапера”, - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 699 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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