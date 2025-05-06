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12:58, 6 мая 2025

Боец из Камышина убит в военной операции

Алексей Варенцов. Скриншот https://t.me/admkam34/27478

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Варенцов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1179 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 4 мая были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1178 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Алексей Варенцов, сообщила 5 мая в своем телеграм-канале администрация Камышина. Подробности биографии и гибели военнослужащего в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1179 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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