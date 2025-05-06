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05:00, 6 мая 2025

Врач из Азова убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В зоне спецоперации убит врач из Азова Денис Левин. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 649 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 30 апреля власти признали убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 648 бойцов из Ростовской области.

Власти города Азова сообщили 5 мая в официальном телеграм-канале об убитом в зоне специальной военной операции на Украине враче Денисе Левине. По их данным, он был похоронен на родине.

Левин работал реаниматологом, на передовой он занимался спасением раненых.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 649 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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