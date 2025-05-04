Тринадцать бойцов со Ставрополья убиты в военной операции

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Антон Боридько, Сергей Бибаев, Константин Касютин, Николай Токарев, Янис Лацис, Артур Магомедов, Артур Ахмедханов, Дмитрий Гринько, Руслан Магомедалиев, Алексей Игонин, Виталий Киселев, Чупан Шейхов, Станислав Цой убиты в СВО. С ее начала власти признали убитыми не менее 698 бойцов со Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 мая официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 685 бойцов из Ставропольского края.

Антон Боридько и Сергей Бибаев убиты в специальной военной операции на Украине, сообщил 28 апреля в своем Telegram-канале глава Левокумского округа Андрей Иванов, отчитываясь о передаче наград их родным.

Ранее он сообщал, что в боевых действиях убиты Константин Касютин, Николай Токарев, Янис Лацис, Артур Магомедов, Артур Ахмедханов, Дмитрий Гринько, Руслан Магомедалиев, Алексей Игонин, Виталий Киселев, Чупан Шейхов, Станислав Цой.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 698 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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