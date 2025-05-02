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Кавказский узел

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18:06, 2 мая 2025

Десять бойцов со Ставрополья убиты в военной операции

Игорь Осипов. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Советского округа от 01.05.25, https://t.me/sovetskiigo/14746

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Игорь Осипов, Максим Садыков, Андрей Чураков, Алексей Антоненко, Павел Ерещенко, Алексей Химич, Алексей Пономарев, Сергей Карпенко, Денис Нурмагомедов, Иван Оголенко убиты в боевых действиях. С начала военной  операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 685 бойцов со Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", к 30 апреля официально названы имена 675 убитых в военной операции бойцов из Ставропольского края.

Игорь Осипов убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Советского округа Ставропольского края. Ему было 49 лет, контракт подписал в ноябре 2023 года, убит  18 июня 2024 года, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации округа.

Ранее власти округа сообщали, что в зоне военной операции на Украине убиты Максим Садыков, мобилизованный Андрей Чураков, Алексей Антоненко, Павел Ерещенко,Алексей Химич, Алексей Пономарев, Сергей Карпенко, Денис Нурмагомедов, Иван Оголенко.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 685 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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