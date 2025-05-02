Десять бойцов со Ставрополья убиты в военной операции

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Игорь Осипов, Максим Садыков, Андрей Чураков, Алексей Антоненко, Павел Ерещенко, Алексей Химич, Алексей Пономарев, Сергей Карпенко, Денис Нурмагомедов, Иван Оголенко убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 685 бойцов со Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", к 30 апреля официально названы имена 675 убитых в военной операции бойцов из Ставропольского края.

Игорь Осипов убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Советского округа Ставропольского края. Ему было 49 лет, контракт подписал в ноябре 2023 года, убит 18 июня 2024 года, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации округа.

Ранее власти округа сообщали, что в зоне военной операции на Украине убиты Максим Садыков, мобилизованный Андрей Чураков, Алексей Антоненко, Павел Ерещенко,Алексей Химич, Алексей Пономарев, Сергей Карпенко, Денис Нурмагомедов, Иван Оголенко.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 685 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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