Военный из Лермонтова убит на Украине

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Александр Журин из Лермонтова убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 675 военнослужащих со Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", к 30 апреля власти публично признали убитыми на Украине как минимум 3214 военнослужащих из ЮФО и 3136 из СКФО, в том числе 674 - из Ставропольского края.

Имя очередного убитого на Украине военного со Ставрополья назвала сегодня глава Лермонтова Елена Кобзева, анонсируя похороны Александра Журина.

Журин - 38-летний уроженец Лермонтова, выпускник городской школы №2, "всю свою жизнь проживал в селе Острогорка", отметила чиновница.

"Подписал контракт в сентябре 2024 года, служил на должности водителя-гранатометчика, рядовым. Погиб 22 февраля 2025 года", - говорится в сообщении официального Telegram-канала Кобзевой.

Похороны Журина назначены на 2 мая, его похоронят в Острогорке.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 675 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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