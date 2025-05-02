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21:45, 2 мая 2025

Подросток пострадал при взрыве боеприпаса близ Ходжалы

Знак, предупреждающий о минной опасности. Фото: Mine Action Agency of the Republic of Azerbaijan - ANAMA / Facebook.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

При взрыве ручной гранаты в селе Ханюрд Ходжалинского района ранен 17-летний юноша. 

Как писал "Кавказский узел", от взрывов боеприпасов в бывшей зоне карабахского конфликта регулярно страдают жители Азербайджана, как военные, так и гражданские. 7 апреля в Джебраильском районе Азербайджана погиб, подорвавшись на мине, пограничник.

Об инциденте в Ходжалинском районе сообщило сегодня азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA). 

По информации ведомства, пострадавший - 17-летний юноша из села Джалилли Товузского района. Боеприпас разорвался у него в руке, в результате чего подросток получил травму. Ему ампутировали три пальца на правой руке, говорится в публикации на странице агентства в Facebook*. 

Прокуратура Ходжалинского района начала расследование в связи с инцидентом. Агентство вновь напомнило гражданам об опасности боеприпасов в бывшей зоне военных действий, призвав не заходить на незнакомые территории и не прикасаться к опасным предметам.

Президент Азербайджана в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин и на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

В мае 2024 года Евросоюз, который с 2020 года выделил Азербайджану на разминирование 10 миллионов евро, согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта.

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Автор: "Кавказский узел"

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