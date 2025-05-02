Четверо военных из Волгоградской области убиты на Украине

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Сергей Прокопов, Роман Потапов, Сергей Долгов и Роман Меньков из Кумылженского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 1177 военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 30 апреля власти регионов юга России официально назвали как минимум 6350 убитых на Украине военных, в том числе 1173 бойцов из Волгоградской области.

Имена четырех бойцов, убитых на Украине, назвал глава Кумылженского района, отчитываясь о похоронах военных.

Сергей Прокопов - уроженец Глазуновской, многодетный отец, похоронен на станичном кладбище. 47-летний Прокопов подписал контракт с Минобороны в мае 2024 года, а в августе того же года был убит. Еще один контрактник, 45-летний Роман Потапов из Кумылженской, был убит в начале января 2025 года, похоронен на гражданском кладбище станицы Кумылженской, говорится в публикации Telegram-канала главы муниципалитета.

Рядовой Роман Меньков из станицы Скуришенской отправился служить по контракту в октябре 2024 года, был убит в феврале 2025 года в возрасте 42 лет.

Уроженец станицы Букановской, 40-летний ефрейтор Сергей Долгов был убит в мае 2024 года. Долгов участвовал в военных действиях с 2022 года, в качестве добровольца - с 2016 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1177 военнослужащих из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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