Следком счел слова краснодарского комика проявлением религиозной ненависти

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Кубанского комика Алексея Киселева обвиняют в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти за выступление в 2023 году.

Как писал "Кавказский узел", ранее комик из Ейска Артемий Останин подал в Следком заявление об избиении белорусскими силовиками. Член совета по правам человека Ева Меркачева призвала расследовать нарушение прав гражданина РФ и оказать ему качественную медпомощь. Уголовное дело против Останина было возбуждено после выступления, где он пошутил про инвалида, который подорвался на мине. Останин был задержан при попытке уехать из России, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина".

В Краснодаре арестован 26-летний стендапер по обвинению в том, что он во время выступления "публично высказывал оскорбительные комментарии на религиозную тематику". Об этом сообщает кубанское управление Следственного комитета, не называя имени комика.

Против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти (пункт "б" части 1 статьи 213 УК). Максимальное наказание по этой части статьи — пять лет лишения свободы. По данным следствия, оскорбительные высказывания комик сделал в декабре 2023 года во время шоу в общественном заведении краевого центра. "В ходе допроса обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном, в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — сказано в сообщении Следкома.

По данным издания "Блокнот – Краснодар", речь идет об Алексее Киселеве. Как пишет телеграм-канал Kub Mash, Киселев в 2023 году выступал в краснодарском заведении Stand up Bar. По данным телеграм-канала, он тогда "шутил о христианах".

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