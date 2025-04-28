Родственницам избитого в Грузии ребенка предъявлено обвинение

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В Самегрело мать и бабушка семилетнего ребенка обвинены в насилии над ним. Следователи попросили суд заключить женщин под стражу.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля стало известно, что в Самегрело мать и бабушка семилетнего ребенка задержаны по подозрению в жестоком обращении с ним. По данным следствия, ребенок подвергся физическому насилию и получил множественные травмы. Дело расследуется по уголовной статье о групповом насилии в семье в отношении несовершеннолетнего по предварительному сговору, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

По данным телеканала Pirveli, до избиения матерью и бабушкой ребенок несколько дней был заперт в свинарнике, откуда ему удалось сбежать и обратиться за помощью к своей прабабушке, проживающей по соседству. Мать ребенка, со слов местных жителей, работает воспитательницей в детском саду.

Обеим женщинам предъявлены обвинения, сообщила прокуратура Грузии. По версии ведомства, мать и бабушка ребенка применили к нему физическое насилие, в результате которого ребенок получил множественные травмы. Кроме того, с целью наказания его удерживали в доме.

"Обвиняемые были задержаны 25 апреля. Прокуратура предъявила обоим обвинения по пунктам "а" и "г" части 2-прим статьи 126 Уголовного кодекса Грузии (насилие в семье в отношении несовершеннолетнего, совершенное группой лиц), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 1 года до 3 лет. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о заключении обвиняемых под стражу", - цитирует сегодня сообщение ведомства "Интерпрессньюс".

Напомним, в дагестанском Каспийске трехлетняя девочка умерла после побоев, нанесенных матерью. Суд арестовал обвиняемую, а органы опеки потребовали лишить ее прав на еще троих детей.

Случаи насилия над детьми на Кавказе стали чаще предаваться огласке и привлекать внимание, однако количество таких случаев не сокращается, поскольку в обществе широко нормализованы жестокость и избиение детей "в воспитательных целях", указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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