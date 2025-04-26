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07:05, 26 апреля 2025

Двое военных из Камышина убиты на Украине

Патроны на земле. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виталий Стяжкин и Николай Сунцов убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1171 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 24 апреля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1169 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убиты Виталий Стяжкин и Николай Сунцов, в военкомате их родственникам переданы награды, сообщила 25 апреля в своем телеграм-канале администрация Камышина. Подробности биографии и гибели бойцов в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1171 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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