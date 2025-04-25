Вынесен приговор обвиняемому в попытке поджога администрации Азова

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Южный окружной военный суд приговорил к длительному сроку Евгения Иванова, задержанного летом 2023 года в Азове с четырьмя бутылками зажигательной смеси.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции на Украине силовики в регионах юга России неоднократно заявляли о попытках поджога административных зданий. В августе 2023 года они заявили о задержании 20-летнего молодого человека, пытавшегося поджечь здание администрации Азовского района. Источники называли задержанного жителем Липецкой области.

22-летний Евгений Иванов приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Суд признал его виновным в покушении на теракт, участии в террористическом сообществе и изготовлении взрывчатых веществ, сообщила со ссылкой на пресс-службу суда 24 апреля "Медиазона".

По словам отца осужденного, молодой человек после срочной службы в армии работал курьером в Липецке, затем уехал в Москву, а в конце 2022 года переехал в Ростов-на-Дону. Мужчина утверждает, что в деле также фигурировали некие соучастники и "украинские заказчики", обещавшие Евгению денежное вознаграждение за поджог.

"Он содействовал следствию, полностью осознал вину, подписал обвинение в свой адрес. Он пацан совсем еще, просто пацан бестолковый, такой балбес бесхребетный, по характеру просто ведомый. С ним кто-то познакомился, что-то предложил, он согласился", - цитирует слова Александра Иванова издание.

Иванов-старший добавил, что адвокат не будет обжаловать приговор, так как "не видит в этом смысла".

Согласно карточке дела на сайте Южного окружного военного суда, дело Иванова поступило в суд 27 марта, а приговор ему был оглашен 17 апреля.

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