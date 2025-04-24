Два мобилизованных из Дагестана убиты в военной операции

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Руслан Атаев и Гусейн Давлетмурзаев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1350 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 18 апреля официально сообщалось о как минимум 1348 бойцах из Дагестана, убитых в военной операции на Украине.

Администрация Кизилюрта, отчитываясь об открытии именных парт, сообщила, что в военной операции на Украине убиты мобилизованные Руслан Атаев и Гусейн Давлетмурзаев.

Руслан Атаев мобилизован осенью 2022 года, штурмовик. Убит 27 сентября 2024 года в возрасте 47 лет. Посмертно награждён орденом Мужества и медалью «За боевые отличия». Гусейн Давлетмурзаев, ранее участвовавший во второй чеченской кампании, также мобилизован осенью 2022 года, служил наводчиком штурмового отделения, ему было 46 лет, говорится в Telegram-канале администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1350 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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