Военный из Калмыкии убит в зоне СВО

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Чингиз Болдырев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 117 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 23 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 116 бойцов из Калмыкии.

Чингиз Болдырев родился в августе 1982 года в селе Красинское Лаганского района. В 2005 году закончил Рязанский военный автомобильный институт, после чего до 2014 года проходил военную службу в воинской части города Можайск в должности старшего инструктора по вождению.

В октября 2022 года Чингиз был мобилизован, служил в составе десантно-штурмовой группы 76-ой Псковской дивизии. 1 августа Болдырев убит в боях под Кременной. Указом президента РФ боец представлен к ордену Мужества (посмертно). В школе №17 города Элисты открыта «Парта Героя» в память о выпускнике Чингизе Болдыреве, сообщила 23 апреля администрация Элисты в своем телеграм-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 117 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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