Двое военных из Краснодара убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юрий Гришаков и Эдуард Нечай убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 699 комбатантов с Кубани.

Как писал "Кавказский узел", к 23 апреля власти и силовики назвали имена по меньшей мере 697 бойцов из Краснодарского края, убитых в ходе боевых действий на Украине.

О том, что на Украине убит капитан Юрий Гришаков, стало известно из отчета администрации Краснодара о высадке “именных деревьев” убитых военных. Деревья высадили в краснодарском парке имени 30-летия Победы, сообщила 23 апреля пресс-служба городской администрации.

Капитан Юрий Гришаков был убит в 2025 году в возрасте 30 лет, следует из таблички возле одного из высаженных деревьев. Там же указано, что проект реализован на “гранты губернатора Кубани”.

Имя убитого снайпера Эдуарда Нечая назвал глава Краснодара Евгений Наумов, сообщая о создании в городе серии “патриотических муралов”.

“В хуторе Ленина на фасаде пятиэтажки рисуют портрет героя СВО, выпускника 61-й школы Эдуарда Нечая. Краснодарец служил снайпером-штурмовиком”, - написал Наумов в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции как минимум 699 военнослужащих из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.