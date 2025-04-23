Военнослужащий осужден в Нальчике за отсутствие в части

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Военный суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии Дмитрия Прозоровского, признав его виновным в уклонении от службы в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий по фамилии Прозоровский сегодня признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ 1 , сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Прозоровский "без уважительных причин 18 ноября 2024 г. в период мобилизации" не явился на службу в воинскую часть.

"28 февраля 2025 г. Прозоровский добровольно прибыл в военный следственный отдел, а с 18 ноября 2024 г. до 28 февраля 2025 г. проводил время по своему усмотрению и уклонялся от прохождения военной службы. В судебном заседании Прозоровский виновным себя в совершении вмененного ему преступления признал полностью", - говорится в публикации.

Подсудимый приговорен к пяти годам колонии общего режима. Его имя в публикации не названо, но согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый – Дмитрий Прозоровский. Дело поступило в суд 15 апреля, и на первом же заседании, 23 апреля, был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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