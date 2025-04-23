Командир воинской части и начальник медслужбы осуждены в Азербайджане

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Суд в Баку приговорил командира и начальника медслужбы воинской части, где в прошлом году погиб солдат Джейхун Гусейнов, к четырем и трем годам лишения свободы соответственно.

Как сообщал "Кавказский узел", солдат Джейхун Тофиг оглу Гусейнов в июне 2024 года пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в направлении населенного пункта Гюннют Нахичеванской автономной республики (НАР), расположенного около армяно-азербайджанской границы. Тело Гусейнова было найдено около Гюннюта. Прокуратура сообщила, что расследование гибели солдата ведется по статье об убийстве.

Командир части, где служил Джейхун Гусейнов, а также начальник медицинской службы приговорены к лишению свободы на сроки четыре и три года соответственно, они признаны виновными в превышении должностных полномочий, связанных со смертью солдата, пишет 22 апреля Oxu.az.

В ходе слушания дела в суде были озвучены данные медицинской экспертизы, в соответствии с которыми стало известно, что Гусейнов покончил жизнь самоубийством.

Командир части Самир Газиев и начальник медслужбы Айдын Гулиев не признали себя виновными, Газиев также усомнился в версии о самоубийстве, заявив, что Гусейнов был застрелен противников.

В обвинении, которое было предъявлено военнослужащим, говорится, что психологическое состояние Гусейнова было ненормальным, однако командир все же решил отправить его на пост, а начальник медслужбы не доложил о психологическом состоянии солдата.

За 11 месяцев 2024 года погибли по меньшей мере 50 азербайджанских силовиков, из них 28 человек умерли в небоевых условиях, указал в очередном отчете Каспийский институт военных исследований.

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