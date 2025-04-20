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15:30, 20 апреля 2025

Три бойца из Карачаево-Черкесии убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Залим Ашибоков, Ренат Брамов и Артур Берестенев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 108 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 8 апреля власти назвали имена как минимум 105 бойцов из Карачаево-Черкесии, убитых в военной операции на Украине.

Залим Ашибоков из аула Эрсакон убит 19 января 2025 года в военной операции на Украине. Ему было 22 года, по контракту служил с 2020 года, сообщила 17 апреля администрация Адыге-Хабльского района в своем Telegram-канале.

Ранее власти района сообщали, что в военной операции на Украине убиты Ренат Брамов, Артур Берестенев.

Таким образом, с начала военных действий на Украине официально признаны убитыми не менее 108 бойцов из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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