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22:47, 8 апреля 2025

Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине

Руслан Магомедов. Фото: пресс-служба администрации Адыге-Хабльского района. https://t.me/adygehabl/18756

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руслан Магомедов из аула Эрсакон убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 105 военных из Карачаево-Черкесии. 

Как писал "Кавказский узел", ко 2 апреля были официально признаны убитыми на Украине не менее 3064 бойцов из СКФО и 3136 из ЮФО, в том числе 104 - из Карачаево-Черкесии.

Имя еще одного военного из Карачаево-Черкесии назвала администрация Адыге-Хабльского района. По информации чиновников, 30-летний уроженец аула Эрсакон Руслан Магомедов был убит 11 февраля этого года "при выполнении специальных задач". "Был похоронен 27 марта 2025 года в ауле Эрсакон", - говорится в публикации официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, с начала военных действий на Украине официально признаны убитыми не менее 105 бойцов из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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