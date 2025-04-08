Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руслан Магомедов из аула Эрсакон убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 105 военных из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 апреля были официально признаны убитыми на Украине не менее 3064 бойцов из СКФО и 3136 из ЮФО, в том числе 104 - из Карачаево-Черкесии.

Имя еще одного военного из Карачаево-Черкесии назвала администрация Адыге-Хабльского района. По информации чиновников, 30-летний уроженец аула Эрсакон Руслан Магомедов был убит 11 февраля этого года "при выполнении специальных задач". "Был похоронен 27 марта 2025 года в ауле Эрсакон", - говорится в публикации официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, с начала военных действий на Украине официально признаны убитыми не менее 105 бойцов из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.