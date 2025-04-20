Суд оштрафовал владельца Еланского казачьего музея

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Владелец музея "Донские казаки в борьбе с большевиками" в станице Еланской Владимир Мелихов оштрафован на две тысячи рублей за распространение экстремистских материалов, суд также конфисковал у него две скульптуры атамана Петра Краснова.

Как писал "Кавказский узел", на владельца частного казачьего музея в станице Еланской Владимира Мелихова был составлен протокол по административной статье о производстве и распространении экстремистских материалов за пропаганду деятельности атамана Петра Краснова, сотрудничавшего с нацистами.

Еланский Казачий музейно-мемориальный комплекс был основан в 2006 году. В мае 2016 года власти Ростовской области инициировали проверку музея антибольшевистской борьбы в станице Еланской, заявив о "недопустимости работы частного музея, посвященного генералу П.Н. Краснову". В свою очередь сторонники сохранения музея потребовали не допустить закрытия музея и мемориала "Донские казаки в борьбе с большевиками".

Шолоховский районный суд Ростовской области 18 апреля постановил конфисковать две скульптуры атамана Петра Краснова, которые были установлены Владимиром Мелиховым в частном музее "Донские казаки в борьбе с большевиками" в станице Еланской, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы области.

Суд также признал Мелихова виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов) и оштрафовал на две тысячи рублей.

В апреле 2024 года силовики провели обыск в Еланском Казачьем музейно-мемориальном комплексе в Ростовской области. Владелец музея Владимир Мелихов считает, что обыск был проведен после жалоб левых активистов, а юристы отметили, что претензии к музею связаны с экспозицией, посвященной казакам, которые сотрудничали с нацистами.

30 января 2008 года атаманы Всевеликого войска Донского признали невозможной реабилитацию генерала Краснова из-за его сотрудничества с фашистами. В феврале того же года в Ростовской области казачий полковник был снят с должности за предложение реабилитировать Краснова.

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