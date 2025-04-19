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17:51, 19 апреля 2025

Власти сообщили о вывозе туш нерп в Махачкале после публикаций в Telegram

Уборка туш тюленей в Махачкале. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Исрафила Исрафилова от 19.04.25, https://t.me/israfilof/23683.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Махачкалы пожаловались Telegram-каналам, что туши каспийских тюленей не вывезены с декабря. На следующий день после публикации начался вывоз туш животных.

Как писал "Кавказский узел", в последние годы жители Дагестана регулярно сообщали о массовой гибели занесенных в Красную книгу тюленей. Представители властей объясняли гибель животных разными причинами: кислородным голоданием, выбросами газа, браконьерством и штормами. Участники научной конференции в Махачкале назвали среди возможных причин гибели тюленей потепление климата и экологические проблемы, в частности, связанные с отсутствием очистных сооружений на стоках в море. Туши тюленей, погибших из-за неблагоприятных экологических условий, убраны с побережья Каспия близ Махачкалы, отчитались 12 января власти Махачкалы.

Каспийский тюлень (каспийская нерпа) является единственным млекопитающим Каспийского моря. В апреле 2019 года правительство Дагестана распорядилось внести это животное в Красную книгу республики, при этом тюлени попали в категорию "сокращающиеся в численности и/или распространении". В марте 2020 года Минприроды страны впервые за 23 года обновило Красную книгу России и внесло туда каспийского тюленя. Международный союз охраны природы объявил каспийского тюленя вымирающим видом.

Большое количество мёртвых тюленей выбросило на пляж микрорайона Караман-6 ещё в декабре, рассказали жители Осторожно Media. С тех пор трупы разлагаются прямо на пляже, сообщило 18 апреля "Осторожно, новости".

"Сгнило всё. Что будет твориться летом? Ужас. Они везде, от начала до конца. Стоит вонь. Как дети играться будут?" - приводятся в публикации слова местной жительницы. 

К сожалению, каждый раз, когда животных выбрасывает на берег, утилизация туш проводится не оперативно, рассказала  директор фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяна Ковалёва. "По распределению полномочий за сбор туш мёртвых особей с побережья отвечают региональные ветеринарные службы, а фактически вывозят туши городские коммунальные и волонтёрские бригады. И то, когда это обретает резонанс в СМИ", - сообщила она.

Эту публикацию разместила у себя в Telegram-канале "Кровавая барыня" журналистка Ксения Собчак.

Сегодня власти отчитались о вывозе туш с пляжа. "Администрацией Махачкалы начаты работы по вывозу туш тюленей с побережья", - сообщил глава Центром управления региона Дагестана Исрафил Исрафилов.

Сотрудники МБУ «Благоустройство Махачкалы» собирают, вывозят и утилизируют туши. Утилизацию проводят с соблюдением всех экологических норм, сообщила "Сапа Кавказ" со ссылкой на мэрию Махачкалы.

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Автор: "Кавказский узел"

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