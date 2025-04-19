Сергей Ободенко переведен в медицинское учреждение

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Осужденный инвалид первой группы Сергей Ободенко переведен из волгоградской колонии в лечебное исправительное учреждение после многочисленных отказов в госпитализации.

Как писал "Кавказский узел", инвалиду второй группы Сергею Ободенко, страдающему рассеянным склерозом, отказано в освобождении из колонии в Волгоградской области. Суд проигнорировал медицинское заключение о том, что заболевание Ободенко препятствует содержанию под стражей. В конце марта его адвокат обратился к уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой принять меры по обеспечению Ободенко необходимой медицинской помощью.

46-летний Ободенко - инвалид второй группы, он находится в колонии четвертый год. В феврале 2021 года Волгоградский областной суд приговорил его к 19 годам лишения свободы по обвинению в убийстве тещи и покушении на убийство шурина. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

18 апреля инвалид первой группы, осужденный Сергей Ободенко был переведен на лечение из колонии в Волгоградской области в лечебное исправительное учреждение №15 (ЛИУ-15), рассказал корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Сергей Яновский.

Он напомнил, что перевести Ободенко в медучреждение удалось после многочисленных отказов в госпитализации несмотря на ухудшение состояния его здоровья. Яновский не исключает, что перевод связан с его обращением к Татьяне Москальковой или с кассационной жалобой, которая была подана в апреле. «С такими заболеваниями мой подзащитный вообще не должен находиться в заключении. Закон освобождает от наказания лиц с тяжелыми заболеваниями, перечень которых официально утвержден. Мало того, что он, по нашему мнению, осужден за преступление, которого не совершал, его здоровье за годы заключения серьезно подорвано. Речь идет уже не просто о лечении, а о спасении остатков здоровья и остановке регресса», - заявил адвокат.

По словам Яновского, в настоящее время Ободенко передвигается на инвалидном кресле. «Состояние моего подзащитного ухудшилось за последние два года. Он уже не ходит даже с костылями, а прикован к инвалидной коляске. Медицинские заключения указывают на прогресс разрушения центральной нервной системы. Ему требуется круглосуточный уход, реабилитация и лечение. Продолжение содержания в колонии опасно для его жизни», - добавил адвокат.

Супруга заключенного Светлана Ободенко сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что впервые за долгое время получила известие о переводе мужа в медицинское учреждение. «Я уже не надеялась, что его хоть когда-нибудь переведут в больницу. В колонии ему не оказывали даже экстренной помощи. Сейчас, конечно, лучше, но и в ЛИУ не те условия, которые ему действительно нужны», - отметила она.

По её словам, несмотря на то, что в больнице имеется возможность видеосвязи, сейчас она недоступна из-за ремонтных работ. «Связаться с ним я пока не могу, он сам не знал, что его переведут. 15 апреля, когда я его видела, он жаловался на здоровье, был подавлен, но о госпитализации тогда речи не шло», - рассказала она.

Светлана также отметила, что муж тяжело переносит этапирование. «Его везли около двух часов в автозаке по разбитой дороге. Для больного человека это серьезный стресс», - сообщила она.

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