Адвокат заключенного из Волгоградской области пожаловался Москальковой

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Состояние Сергея Ободенко, больного рассеянным склерозом, ухудшилось, он не может передвигаться самостоятельно и обслуживать себя, а колония в Волгоградской области не способна предоставить необходимое лечение. Суды отказались освободить его по состоянию здоровья.

Как писал "Кавказский узел", инвалиду второй группы Сергею Ободенко, страдающему рассеянным склерозом, отказано в освобождении из колонии в Волгоградской области. Суд проигнорировал медицинское заключение о том, что заболевание Ободенко, рассеянный склероз, препятствует содержанию под стражей. Ободенко не может самостоятельно передвигаться и нуждается в постоянном лечении, которое, по словам его супруги и адвоката, ему не оказывается.

46-летний Ободенко - инвалид второй группы, он находится в колонии четвертый год. В феврале 2021 года Волгоградский областной суд приговорил его к 19 годам лишения свободы по обвинению в убийстве тещи и покушении на убийство шурина. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

27 марта Сергей Яновский, адвокат инвалида Сергея Ободенко, отбывающего наказание в ФКУ ИК-26 УФСИН России по Волгоградской области, обратился к уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой принять меры по прекращению нарушения прав его подзащитного - в необеспечении необходимой медпомощи (копия заявления с приложенными к нему документами имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Без необходимой медпомощи в организме Ободенко начались необратимые разрушительные процессы

Адвокат рассказал, что, несмотря на все его попытки решить вопрос лечения его подзащитного через руководство ФСИН и его медчасти, ни к чему не привели. "Они были полностью проигнорированы. Без этой необходимой медпомощи в организме Ободенко начались необратимые разрушительные процессы", - подчеркнул Сергей Яновский.

В заявлении Сергея Яновского указано, что Ободенко "является инвалидом второй группы с 2009 года бессрочно, диагноз: "Рассеянный склероз, рецидивирующее течение, стадия обострения в форме умеренного гемипареза с нарушением функции тазовых органов, статодинамической функции".

Врачебная комиссия ФКУЗ филиала "Больница" медсанчасти № 34 ФСИН России 25 октября 2024 года установила, что на момент проведения освидетельствования Ободенко страдает демиелинизирующим заболеванием центральной нервной системы, рассеянным склерозом, вторично-прогрессирующее течение в виде тетрапареза до глубокого в нижних конечностях с нарушением ходьбы, функции тазовых органов, самообслуживания. Также у него диагностирован сложный миопический астигматизм обоих глаз слабой степени, амблиопия правого глаза слабой степени, органическое церебрастеническое расстройство в связи с другими заболеваниями (рассеянный склероз).

Защита Ободенко указала, что он по состоянию здоровья не может содержаться в исправительном учреждении на общих основаниях и нуждается в лечении в специализированном учреждении здравоохранения – Региональном центре аутоиммунных заболеваний и спастических состояний нервной системы. "Имеющееся у Ободенко С.Ю. заболевание указано в подпункте 28 Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54 "О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью", - говорится в обращении к Москальковой.

Но суд счел, что если Ободенко не может содержаться на общих основаниях, это не исключает возможности отбывания им наказания в лечебно-исправительном учреждении, где имеются необходимые условия для оказания медицинской помощи и жизненно необходимые лекарственные препараты. Волгоградский областной суд оставил это постановление суда в силе.

"Получить качественное лечение в условиях тюремной больницы нереально. В 2022 году Ободенко обращался в суд с аналогичным ходатайством, поскольку в заключении комиссии №69 от 17.06.2022 также было указано, что Ободенко по состоянию здоровья не может содержаться в исправительном учреждении на общих основаниях. В 2022 году ему суд отказал в удовлетворении его ходатайства, мотивируя тем, что у него имелись взыскания за период содержания в колонии и не было поощрений. Хотя наличие этих взысканий, о которых Ободенко даже не знал, можно объяснить количеством его жалоб на действия администрации ИК на неоказание ему медицинской помощи", - заявила защита.

В обращении указано, что три года назад Ободенко мог еще ходить на костылях, теперь передвигается в инвалидной коляске, добавилось недержание мочи, ему необходимы подгузники.

Адвокат указал, что его подзащитный получил инвалидность еще в 2016 году, но лечился, находясь под присмотром и уходом близких, это тормозило развитие болезни. Происходящее с Ободенко адвокат назвал пытками и нечеловеческим обращением.

23 марта состояние здоровья Ободенко резко ухудшилось: отказали обе ноги и одна рука. Подвижность другой руки сильно снижена. Это произошло после сильного переохлаждения, сообщил адвокат.

Супруга Сергея Ободенко Светлана, которая общается со своим супругом посредством связи ФСИН, рассказала, со слов мужа, об условиях в колонии. "У них барак на пять секций, где проживают 70 человек. В одной секции примерно 15-16 человек. Его барак считается специализированным, в нем находятся только инвалиды и глубокие старики. В основном лежачие. Моего мужа в туалет возят. В инвалидную коляску помогают садится добрые люди, которые еще могут ходить. Если он чувствует себя хорошо, то он доезжает сам до туалета, а если нет, то его довозят. Но обычно он ходит в памперсах. Мой муж не посещает душ уже два месяца, потому что в последний раз в душе он упал, сломал ребро и палец. После этого он не ходит в душ, потому что нет возможности и нет никаких приспособлений для таких инвалидов, как он, чтобы даже с посторонней помощью безопасно помыться. У него есть гель специально для обтирки лежачих больных, которым он обтирается каждый день. Вот это и есть его купание. Еду приносят в барак для тех, кто не может ходить в столовую. Когда я с ним общалась по зоне телеком сегодня, то видела, что его лицо очень сильно похудело. Просто скелет. Я не знаю, сколько он весит сейчас, но то что очень сильно похудел, видно визуально. Возможности взвеситься у него нет. Он не может встать с коляски, и не может стоять на весах, чтобы взвеситься", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

23 марта у мужа ноги отказали, совсем не работают

Она отметила, что в колонии заботиться о муже некому.

"В бараке живут в основном только пожилые люди и инвалиды. И в колонии такого персонала нет. Есть один добрый парень, который иногда помогает ему на добровольных началах. А позавчера, 23 марта, у мужа ноги отказали, совсем не работают, то есть они как верёвки стали, и руки тоже перестали функционировать, как раньше, то есть он даже не может схватить что-либо. И чтобы посадить его в коляску, нужна помощь, его нужно брать на руки и сажать туда, то есть сам он уже фактически не может даже помочь тому, кто его пересаживает".

В санчасти он сказал, что ему стало хуже, но они ему ответили, что ничего сделать не могут, рассказала Светлана Ободенко. "Сейчас он простыл, у него была температура 38,8. Вместо того чтобы прийти в барак дать таблетки или сделать укол, сотрудник ИК сказал ему самому прийти в санчасть. Я позвонила, чтобы вызвать скорую помощь, но ответили, что они сами будут вызывать. Но этого, конечно, никто делать не будет", - уверена она.

По ее словам, возникли сложности с питанием. "Сергей ел двумя руками, то есть одной рукой он брал ложку, а второй рукой поддерживал руку с ложкой, чтобы донести пищу до рта. Но сейчас осталась одна слабо действующая рука, которой он не может донести пищу до рта. Кормить его с ложки там некому. Раньше он сам менял себе памперсы, лежа на кровати. Как будет это делать сейчас, непонятно. Сегодня, как рассказал Сергей, ему помог поменять памперс дежурный по бараку парень. Но Сергей стесняется просить людей помогать ему. Дела очень плохи, и в колонии чиновники продолжают издеваться над ним и содержать без какой-либо медпомощи, а суды отказывают ему в освобождении", - рассказала супруга Сергея Ободенко. Она подчеркнула, что уверена в невиновности супруга.

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