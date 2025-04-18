Возобновлено движение по Крымскому мосту

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Временный запрет на движение транспорта по Крымскому мосту снят.

Как писал "Кавказский узел", движение по Крымскому мосту было временно закрыто сегодня в обе стороны.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил сегодня в 04.15 оперативный канал информационного центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в Telegram.

Информацию о снятии ограничений на проезд подтвердили пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат". "Открыли", - лаконично описал ситуацию на подъезде к мосту пользователь Сергей.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц. В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

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