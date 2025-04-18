Движение по Крымском мосту закрыто

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Временно перекрыто движение автотранспортных средств по Крымскому мосту с обеих сторон.

О том, что движение автотранспорта по мосту через Керченский пролив временно перекрыто, сообщил Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту. С чем связан запрет на передвижение по мосту, не уточняется.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в 2.29 мск в телеграм-канале Инфоцентра.

Закрытие движения по Крымскому мосту подтверждают и пользователи телеграм-чата "Крымский мост".

"Пишут мост закрыли", - задается вопросом в 2.30 мск Вайрон. "Да", - отвечает Марат Датченко.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц. В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.