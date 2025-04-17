Три человека погибли в результате схода селя в Азербайджане

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Тела трех мужчин найдены в районе реки Шабранчай, они погибли в результате схода селя в Шабранском районе Азербайджана. Общее число эвакуированных из затопленных районов составило не менее 135 человек.

Как писал "Кавказский узел", ливни и шквалистый ветер начавшиеся с полуночи 16 апреля, вызвали в Баку и других городах Азербайджана проблемы для движения автомобилей, задержки пригородных поездов, перебои в электроснабжении, подтопления на улицах. В ряде районов потребовалась эвакуация населения.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают меры по ликвидации последствий, вызванных непогодой. Работы по откачке воды и устранению других последствий ливней продолжаются сегодня в Баку, а также в районах Агстафа, Хачмаз, Шабран, Гусар, Хызы, Сиязян, Самух и Гусар, в городах Гянджа, Сумгаит, Мингячевир и Ширван, сообщило МЧС Азербайджана.

В результате спасательной операции эвакуированы не менее 135 человек, в том числе 33 ребенка, которые оказались в беспомощном положении в затопленных районах, пишет со ссылкой на МЧС агентство АПА.

В результате схода селя в Шабранском районе погибли трое нефтяников. Все они были сотрудниками нефтегазодобывающего управления «Сиязаньнефть».

"Кавказский узел" писал также, что в октябре 2024 года сильный ливень затопил в Баку подвалы и первые этажи зданий, подтопил автомобильные тоннели. Два человека погибли. Подтопления вызваны хаотичной застройкой и износом устаревших дренажных систем, сообщил тогда представитель объединенной службы водоснабжения крупных городов Азербайджана.

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