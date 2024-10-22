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22:34, 22 октября 2024

Два человека погибли из-за подтоплений в Баку

Затопленный автомобильный тоннель в Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сильный ливень затопил в Баку подвалы и первые этажи зданий, подтопил автомобильные тоннели, два человека погибли, сообщили спасатели. Подтопления вызваны хаотичной застройкой и износом устаревших дренажных систем, сообщил представитель объединенной службы водоснабжения крупных городов Азербайджана. 

Завершившийся в полдень 22 октября двухдневный ливень затопил автомобильные тоннели в Баку, под водой осталось несколько легковых автомобилей. В старой части города обрушился двухэтажный старый дом. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов живого владельца, дом признан аварийным. Вода залила аудитории двух университетов в Баку. Затопило подвалы, первые этажи магазинов, владельцы вместе с МЧС и самостоятельно ликвидируют последствия стихии. В Бинагадинском и Сабунчинском районах столицы дождевая и канализационные воды затопили жилой сектор. МЧС сообщило о спасении 31 человека в Баку и Апшеронском районе Азербайджана в дни ливня.

Спасатели в затопленном тоннеле в районе Багировского моста проспекта Гейдара Алиева. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".Позже МЧС сообщило об обнаружении двух тел погибших в автомобильном туннеле в Сабунчинском районе Баку. В затопленном тоннеле на территории, известной как "Сабунчинский переход", найдены тела 29-летнего Кочари Аббасова и 49-летнего Эльнура Ширинова.

В Сабунчинской прокуратуре начато расследование.

В социальной сети бакинцы делятся фотографиями затопленных автомобилей и предлагают властям столицы выделить на дорогах отдельные полосы для водного транспорта.

"У нас город амфитеатром. Все должно течь в море и, в принципе и течёт. Просто когда делаешь туннели ниже уровня поверхности, надо учитывать это. Но видимо это часть проекта просто украли", - написал Эмин Расулзаде в Facebook*.

"В первую очередь нужен избираемый мэр, тогда все решится" - написал в соцсети Х Мурад Ахад, имея в виду что Баку руководит назначаемый президентом глава исполнительной власти.

Эвакуация автомобиля из затопленного тоннеля в районе Багировского моста проспекта Гейдара Алиева. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".Объединенная служба водоснабжения крупных городов Азербайджана назвала причины подтопления улиц Баку после сильных дождей. По данным ведомства, количество осадков в разы превысило годовую норму, а также возникли проблемы с коллекторами для отвода дождевой воды.

Большинство труб и дренажных систем в Баку осталось еще с советских времен, у некоторых истек срок эксплуатации, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь службы Джейхун Мусаоглу.

"Конечно, они будут постепенно меняться. В некоторых местах дренажная система практически объединена с коллекторами для сточных вод. Выполняется одна и та же функция. Процесс их разделения также будет осуществляться со временем", - сказал он.

Мусаоглу подчеркнул, что по сравнению с предыдущими годами в Баку увеличилось количество домов и коттеджей, которые часто строились хаотично. "Многие объекты возведены над магистральными линиями, водопроводами, канализационными сетями, коллекторами. Большинство коллекторов закрыто, залито бетоном. Сейчас ведутся работы по устранению этих причин", - отметил представитель ведомства.

Машины спасателей у тоннеля в районе Багировского моста проспекта Гейдара Алиева. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".По его словам, для ликвидации последствий ливней, превысивших норму, работают все - от руководства до рядовых сотрудников. Объединенная служба водоснабжения крупных городов и Региональная служба водной мелиорации работают в усиленном режиме. Иногда не хватает техники и рабочей силы, также мешают вышеупомянутые проблемы. "Есть места, где над каналами для стока воды построены дома и рестораны, и вода уже не может попадать в каналы. Отмечу также, что в Генеральном плане Баку на 2040 год предусмотрено разделение линий ливневой канализации и бытовых канализационных сетей, сбор и повторное использование дождевой воды. Работы по реализации этих планов уже начались", - сообщил Мусаоглу.

Паралич наземных видов транспорта и устойчивая работа метрополитена и электропоездов указывает на необходимость развития и инвестиций электрических общественных видов транспорта, сказал корреспонденту "Кавказского узла" инженер в сфере транспорта и метро Азер Ахундов. "Необходимо срочно выделять инвестиции на строительство метро", - подчеркнул он.

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Автор: Кямал Али

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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