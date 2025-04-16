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09:57, 16 апреля 2025

Непогода привела к эвакуации жителей и проблемам с передвижением в Азербайджане

Ливни в Азербайджане. Скриншот публикации издания APA https://ru.apa.az/proisshestvie/iz-za-problem-s-dvizeniem-na-ryade-dorog-vvedeny-ograniceniya-607854

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не прекращающиеся ливни и шквалистый ветер вызвали в Баку и других городах Азербайджана проблемы для движения автомобилей, задержки пригородных поездов, перебои в электроснабжении, подтопления на улицах. Силы МЧС занимаются эвакуацией нуждающихся и откачкой воды.

Как писал «Кавказский узел», в октябре 2024 года сильный ливень затопил в Баку подвалы и первые этажи зданий, подтопил автомобильные тоннели. Два человека погибли. Подтопления вызваны хаотичной застройкой и износом устаревших дренажных систем, сообщил тогда представитель объединенной службы водоснабжения крупных городов Азербайджана.

Начавшийся с полуночи в Баку дождь перешел в сильный ливень и сопровождается шквалистым ветром, передает сегодня корреспондент "Кавказского узла".

На некоторых дорогах введены ограничения из-за затруднения движения транспорта в связи с подтоплением автомобильных магистралей, сообщает Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана. В частности, ограничение движение на самой крупной транспортной артерии Баку проспекте Гейдара Алиева в направлении центра города введено из-за скопления сточных вод в туннеле под Багировским мостом. Ограничено движение транспорта и на крупной транспортной развязке на пересечении проспекта Зии Буниятова с улицей Ахмеда Раджабли, а также на Аэропортовском шоссе, в направлении центра около воздушной гавани столицы.

«В настоящее время сотрудники полиции принимают необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения», - говорится в пресс-релизе МВД.

В свою очередь МЧС Азербайджана сообщает, что службы ведомства «привлечены к устранению последствий, вызванных проливными дождями». В пресс-релизе отмечается, что в городах Баку, Гяндже и Хырдалане некоторые территории затопило сточными водами.

«Сотрудники МЧС привлечены к откачке и отводу воды с затопленных участков, а также эвакуации граждан, нуждающихся в помощи, и проведению других необходимых мер безопасности. Силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска, а также Бакинского регионального центра продолжают оперативные мероприятия для устранения последствий непогоды», - заявили в МЧС.

Непогода привела и к задержкам поездов. В частности, из-за скопления воды на некоторых участках на стальных магистралях, падения деревьев на контактную сеть и перебоев в электроснабжении задерживаются поезда на Апшеронской кольцевой, по которой курсируют электрички между столицей, пригородными населенными пунктами и Сумгаитом, а также на маршрутах дальнего следования Баку–Агстафа–Баку и Баку–Балакен-Баку, сообщает ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В квартирах холодно, а на работу не попасть

На фоне ливней и шквального ветра возникли перебои в электроснабжении в некоторых частях Баку.

Отопление отключили вчера в связи с завершением сезона, из-за отсутствия электричества не можем включить нагревательные приборы

«У нас с пяти часов утра нет света. Мы звонили на горячую линию Бакинской энергосети, нам сказали, что аварийные службы работают над восстановлением подачи электричества. Но вот уже почти пять часов электричества нет. В квартире холодно, отопление отключили вчера в связи с завершением сезона, а из-за отсутствия электричества не можем включить нагревательные приборы», - рассказала сегодня корреспонденту «Кавказского узла» жительница спального района Баку «Ени Гюнешли» Пери Бабаева.

Проживающий в Бинагадинском районе Баку на территории частных домов Назим Гараев сказал, что их улицу подтопило водой.

Вода поднялась настолько, что стало невозможным не пройти, не проехать автомобилем

«Вода поднялась настолько, что стало невозможным не пройти, не проехать автомобилем до основной трассы. Из-за этого я не смог пойти сегодня на работу, а дети - в школу. Сейчас приехали пожарные, начали откачивать воду. Но даже если они откачают воду, все равно еще несколько дней из-за грязи будет невозможно ходить», - сказал житель Баку.

В Национальной гидрометеорологической службе при Минэкологии корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что сегодня утром сила ветра в Баку достигала 33 м\с, а высота волн в Каспийском море – 3 метров. По прогнозам службы, дожди будут продолжаться в течение дня и постепенно прекратятся к позднему вечеру, а сильный ветер будет продолжаться до утра следующего дня.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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