RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:51, 17 апреля 2025

Военный из Северной Осетии убит на СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Энвер Кенендыков убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 380 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 379 бойцов из Северной Осетии.

Энвер Кенендыков, 1970 года рождения, убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Моздокского района, озвучив в своем Telegram- канале дату и место похорон. 

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 379 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:56, 17 апреля 2025
Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО
Грузовики в очереди на проезд. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
06:58, 17 апреля 2025
Число грузовиков в пробке перед "Верхним Ларсом" выросло до пяти тысяч
Задержание. Фото: Национальный антитеррористический комитет
05:53, 17 апреля 2025
Иностранец задержан в Северной Осетии по делу о призывах к терроризму
Аслан Легкоев. Фото: глава Ирафского района https://t.me/robert_khamikoev/1130
02:56, 17 апреля 2025
Военнослужащий из Северной Осетии убит на Украине
02:38, 16 апреля 2025
Полиция начала проверку из-за травли Сабины Бондарь
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
20:10, 13 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
памятник обвинили в пропаганде ЛГБТ*
Фото
21:15, 20 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
дали умереть от инсульта - родственники погибшего требуют наказания для полицейских
Фото
21:51, 13 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
-2
"банкротство граждан"
Все блоги
Справочник
Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS 25 лет спустя: главное о Второй чеченской войне

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

На месте происшествия в первую минуту после взрыва. Бостон, 15 мая 2013 г. Фото Aaron "tango" Tang from cambridge, ma, usa, http://commons.wikimedia.org/ Теракт в Бостоне: кавказский след

Блогеры
Фото
20:10, 13 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
памятник обвинили в пропаганде ЛГБТ*
Фото
20:18, 9 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Час пик в маршуртках Владикавказа (видео)
Фото
21:43, 6 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
3
для чего нужен общественный совет по обрезке деревьев?
Фото
21:16, 2 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
Будет ли эфтаназия для собак эффективным решением проблемы
Фото
22:28, 24 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
бюджетников просят голосовать против собак
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Георгий Чикваидзе. Фото: https://bm.ge/en/news/giorgi-chikvaidze-arrested-in-courtroom-after-judge-replaced-bail-granted-to-him-with-pre-trial-detention
17 апреля 2025, 13:50
Чикваидзе заявил в суде об инсульте в заключении

Заседание парламента Грузии 16 апреля 2025 года. Стоп-кадр из видеотрансляции на странице парламента Грузии в Facebook (деятельность компании Meta, владеющей Facebook, запрещена в России).
16 апреля 2025, 19:42
Парламент Грузии принял поправки в закон "О грантах"

Следственный изолятор. Фото: Юлия Симатова/"Югополис"
16 апреля 2025, 16:25
Махачкалинка Ольга Петрова признана политзаключенной

Хафиз Бабалы. Фото: VOA https://az.wikipedia.org/
16 апреля 2025, 13:42
Азербайджанский журналист Бабалы заявил о затягивании процесса по иску о защите чести

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше