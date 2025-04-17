Иностранец задержан в Северной Осетии по делу о призывах к терроризму

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Сотрудники ФСБ задержали в Северной Осетии мужчину, чьи публикации в соцсети силовики сочли пропагандой терроризма.

Задержанному 40 лет, он является иностранным гражданином. Задержание сотрудники республиканского управления ФСБ проводили совместно с пограничной службой.

Согласно версии правоохранителей, подозреваемый опубликовал в “популярной социальной сети” материалы о некоем вооруженном формировании, представители которого участвуют в боевых действиях на стороне украинской армии. Это формирование на территории России признано террористическим, сообщил со ссылкой на ФСБ портал “15-й регион”.

Задержанный - гражданин “соседнего государства”, отмечает, в свою очередь, Telegram-канал “Сапа 15”, публикуя фотографию подозреваемого с закрытым лицом. На снимке мужчина в военной форме с оружием.

Уголовное дело возбуждено по статье о публичных призывах к террористической деятельности и пропаганде терроризма. Эта статья предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что по аналогичному обвинению в начале апреля был задержан 27-летний житель Ростова-на-Дону. Он, по версии силовиков, призывал к убийству российских военнослужащих и публиковал видео, пропагандирующие деятельность запрещенной в РФ украинской организации. Также в апреле был задержан 30-летний краснодарец: по утверждению силовиков, он призывал к террористической деятельности "в поддержку украинских националистов".

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