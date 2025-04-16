Защита Зейналлы попросила освободить его из азербайджанской колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат руководителя "Хурал ТВ" Аваза Зейналлы подал прошение о его освобождении из заключения в связи с онкозаболеванием. 75 правозащитников, журналистов, политиков пописали петицию к президенту Азербайджана с просьбой содействовать выходу Зейналы на свободу для прохождения лечения.

Как писал "Кавказский узел", онкозаболевание выявлено у Аваза Зейналлы, отбывающего срок в колонии. Его супруга призвала руководство Азербайджана помиловать мужа.

26 февраля 2024 года суд в Баку приговорил Аваза Аваза Зейналлы к девяти годам лишения свободы, а владельца YouTube-канала Səda TV Эльнура Шукюрова - к четырем годам заключения. Следствие полагает, что Зейналлы и Шукюров пытались незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. Зейналлы также получил запрет в течение трех лет после освобождения заниматься журналистской деятельностью. Запрет на профессию подчеркивает политический характер преследования Зейналлы, отметила его супруга. 18 декабря 2023 года Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил кассационную жалобу сократив срок заключения Зейналлы на два месяца, а Шукюрова - на год.

Адвокат Фахраддин Мехтиев сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что 15 апреля подал в Низаминский районный суд Баку заявление об освобождении Зейналлы от дальнейшего тюремного наказания по состоянию здоровья.

«Согласно статье 78.2 Уголовного кодекса, если осужденного поражает тяжелая болезнь, препятствующая отбытию наказания, то решением суда это лицо может быть освобождено от наказания. По международной классификации злокачественная опухоль включена в список для освобождения осужденных от наказания по болезни. Мы надеемся, что суд удовлетворит наше заявление», - сказал Мехтиев.

По его словам, заявление, согласно установленным нормам, должно быть рассмотрение в течение недели.

Сотрудник Низаминского суда подтвердил, что заявление по поводу состояния здоровья Зейналлы поступило и будет рассмотрение в установленные законом сроки. Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Президенту Азербайджана направлена петиция об освобождении Зейналлы

75 азербайджанских правозащитников, журналистов, общественных и политических деятелей обратились к президенту страны Ильхаму Алиеву с просьбой помочь в освобождении Аваза Зейналлы и содействия в его надлежащем лечении.

Его жизнь находится в опасности

В петиции указано, что у содержащегося в заключении с сентября 2022 года Зейналлы недавно была выявлена «злокачественная опухоль толстой кишки, пустившей метастазы в печень». «Его жизнь находится в опасности, он нуждается в высокопрофессиональном обследовании и лечении, однако в условиях тюремного заключения это невозможно», - пишут авторы обращения.

«Аваз Зейналлы всю сознательную жизнь посвятил Азербайджану, просвещению азербайджанского народа», - указано в обращении. Авторы петиции просят президента Алиева проявить гуманизм.

«Ильхам Алиев в период руководства страны помиловал тысячи заключенных. Мы верим, что президент, воспользовавшись своими исключительными полномочиями, отдаст необходимые указания для освобождения Аваза Зейналлы и его лечения на надлежащем уровне», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» одна из подписантов обращения, глава Общества защиты прав женщин Новелла Джафароглу.

Среди других подписавших обращение - правозащитники Арзу Абдуллаева, Саадат Бананъярлы, Саида Годжаманлы, Диляра Эфендиева, Гилал Мамедов, директор информационного агентства Turan Мехман Алиев, глава медиа группы «Хуррийет» Вугар Мамедов, учредитель газеты «Ени Мусават» Рауф Арифоглу, сучредитель Prime TV Айгюн Мурадханлы, председатель Народной партии Панах Гусейн, глава партии «Классического народного фронта Мирмахмуд Миралиоглу, руководитель партии «Умид» Игбал Агазаде, лидер Демократической партии Сардар Джалалоглу.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.