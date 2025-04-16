Обвиняемый в убийстве Кесарии Абрамидзе получил пожизненный срок

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Суд в Тбилиси приговорил к пожизненному заключению Беку Джаиани, признав его виновным в убийстве женщины-трансгендера Кесарии Абрамидзе.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября 2024 года была убита 37-летняя Кесария Абрамидзе – самая известная женщина-трансгендер в Грузии, которая в 2018 году представляла Грузию на конкурсе красоты среди трансгендеров. На ее похороны пришли политики, активисты и рядовые жители Грузии. По обвинению в убийстве арестован знакомый Абрамидзе Бека Джаиани.

По данным прокуратуры, примерно за неделю до убийства у Абрамидзе и Джаиани возникли "разногласия по личному вопросу", из-за чего они расстались. Сам обвиняемый сообщил, что пришел к Абрамидзе домой и "на почве размолвки по мотивам мести" сначала ударил ее, а затем нанес ей 28 ножевых ранений, отчего Кесария Абрамидзе скончалась на месте. По словам Джаиани, примерно через 20 минут после этого он покинул квартиру и направился в квартиру своего родственника, где сменил окровавленную майку, а затем выехал из Тбилиси на такси. Он был задержан по пути в Сенаки, недалеко от аэропорта Копитнари.

Тбилисский горсуд признал Беку Джаиани виновным в убийстве Кесарии Абрамидзе и приговорил его к пожизненному лишению свободы, сообщает сегодня "Интерпрессньюс".

Обвиняемый при оглашении приговора не присутствовал, отказавшись покидать пенитенциарное учреждение, где находится, пишет агентство.

Напомним, в Грузии периодически происходят нападения на трансгендеров. Так, 31 октября 2021 года два жителя Тбилиси напали с ножами на двух женщин-трансгендеров, в результате одна скончалась, а вторая была ранена. Полиция задержала одного из нападавших. 28 сентября того же года полиция также рапортовала о задержании жителя Тбилиси за избиение женщины-трансгендера.

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