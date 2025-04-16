Контрактник из Кабардино-Балкарии убит в военной операции

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Сержант Азамат Лихов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 241 бойца из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 8 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 240 бойцов из Кабардино-Балкарии.

В военной операции убит Азамат Лихов из села Белокаменское, 15 апреля его матери передан орден Мужества, сообщила в своем телеграм-канале администрация Зольского района.

Лихов в 2024 году заключил контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий. "Сержант Азамат Лихов погиб при выполнении воинского долга в Донецкой Народной Республике 13 июля 2024 года", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 241 бойца из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 226 из них, о гибели еще 15 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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