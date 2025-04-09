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13:40, 9 апреля 2025

Офицер из Кабардино-Балкарии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Бекетов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 240 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 4 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 239 бойцов из Кабардино-Балкарии.

В школе №4 города Нарткалы состоялось открытие мемориальной доски памяти офицера Дмитрия Бекетова, убитого в военной операции на Украине, сообщил 8 апреля в своем телеграм-канале филиал госфонда "Защитники Отечества".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 240 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 225 из них, о гибели еще 15 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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