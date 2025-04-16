Грузинский активист рассказал об избиении
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Активист Лексо Самхарадзе, по его словам, вместе с товарищем Леваном Канчавели подверглись нападению в Тбилиси. Оба госпитализированы с серьезными травмами.
Как писал "Кавказский узел", участники проевропейских протестов с 28 ноября 2024 года ежедневно перекрывают проспект Руставели около парламента Грузии, требуя новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.
Грузинский активист Лексо Самхарадзе рассказал 15 апреля о том, что на него и его товарища было совершено нападение на площади Свободы в Тбилиси, пишет "Интерпрессньюс".
Самхарадзе, по его словам, ударили по голове "заостренным предметом", а также били кулаками. Кроме того, он сообщил о ножевых ранениях. Его товарищу Левану Канчавели проломили череп. Ему потребовала операция, на место трещины в черепе установлена титановая пластина.
При этом активист отметил, что ранее неоднократно подвергался нападениям и таких повреждений ему не наносили. Он выразил уверенность, что скоро выздоровеет и "вместе с узниками режима" отпразднует бегство правящих политиков в Россию.
В 2024 году Самхарадзе был оштрафован за оскорбление депутата Виктора Джапаридзе, поддержавшего закон об иноагентах.
По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции на проспекте Руставели проходят каждый день. Согласно данным "Кавказского узла", основанным на публикациях СМИ, проспект Руставели также перекрывался ежедневно со дня начала протестных акций в Грузии против итогов парламентских выборов. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".
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