Барагунова поблагодарила соратников за поддержку в заключении

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Пенсионерка из Тырныауза Лариса Барагунова, отбывшая срок по обвинению в нападении на силовиков, вышла на свободу и намерена доказывать, что ее преследование было несправедливым.

Как информировал "Кавказский узел", 3 сентября 2024 года суд признал пенсионерку Ларису Барагунову из Тырныауза виновной в нападении на силовиков и приговорил к трем годам заключения. Барагунова в последнем слове заявила, что ее преследование связано с деятельностью организации "Профсоюз "Союз ССР"* и потребовала оправдать ее. В январе Барагунова пожаловалась, что администрация СИЗО не позволяет ей звонить домой, а сокамерницы оказывают на нее давление.

Лариса Барагунова была признана виновной в нанесении побоев двум силовикам, которые явились к ней домой с обыском. Как следует из материалов уголовного дела, одному из них она причинила травму ноги, другому - травму головы. Под стражей она находилась с 13 марта 2023 года. Уже в СИЗО Барагуновой предъявили еще одно обвинение – в экстремизме, но впоследствии его сняли за необоснованностью. Сама Лариса Барагунова считает, что ее осудили за то, что члены организации не платили за коммунальные услуги, именно за это ее пытались обвинить и в экстремизме.

О том, что Лариса Барагунова находится на свободе, сообщил сегодня автор блога "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" на "Кавказском узле". "Барагунова отбыла назначенное ей Эльбрусским районным судом наказание – три года лишения свободы и намерена добиваться полного оправдания", - говорится в публикации.

Пользователь maribel в комментариях к этой публикации передал сообщение от Барагуновой. "Прошу поблагодарить членов профсоюза, которые меня поддерживали на протяжении всех этих трех лет. Навещали в заключении. передавали лекарства и прочее. Что касается моего уголовного преследования, то я буду добиваться чтобы понесли ответственность все, кто его организовал", - указано в комментарии.

Восстановить доступ к своим социальным сетям Лариса Барагунова пока не успела - последние записи на ее странице "ВКонтакте" были сделаны 13 марта 2023 года, в день ареста. При условии ареста в этот день Барагунова должна была освободиться еще 1 апреля 2025 года, отмечает проект "Открытое пространство", который ведет на своем сайте таблицу с примерными датами освобождения политзаключенных.

11 апреля прокуратура вернула на доследование материалы дела по обвинению Барагуновой в создании некоммерческой организации, побуждающей к отказу от исполнения гражданских обязанностей (часть 2 статьи 239 УК РФ). Это дело было возбуждено, когда пенсионерка находилась в СИЗО, оно стало основанием для продления Барагуновой меры пресечения по основному делу.

После освобождения Барагунова обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на неправомерные действия силовиков.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

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