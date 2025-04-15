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19:00, 15 апреля 2025

Боец из Лермонтова убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руслан Сагитов из Лермонтова убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 667 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 15 апреля власти официально признали убитыми на Украине не менее 666 бойцов из Ставропольского края.

25 марта  в зоне специальной военной операции убит 27-летний Руслан Сагитов, сообщила глава Лермонтова Елена Кобзева.  

Он в 2016 году окончил Лермонтовский региональный многопрофильный колледж, в армии служил в ВДВ. В январе 2025 года подписал контракт, служил командиром отделения огневой поддержки в звании гвардии младшего сержанта. У Сагитова осталась пятилетняя дочь, сообщила Кобзева в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 667 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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