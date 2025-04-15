Боец из Лермонтова убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руслан Сагитов из Лермонтова убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 667 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 15 апреля власти официально признали убитыми на Украине не менее 666 бойцов из Ставропольского края.

25 марта в зоне специальной военной операции убит 27-летний Руслан Сагитов, сообщила глава Лермонтова Елена Кобзева.

Он в 2016 году окончил Лермонтовский региональный многопрофильный колледж, в армии служил в ВДВ. В январе 2025 года подписал контракт, служил командиром отделения огневой поддержки в звании гвардии младшего сержанта. У Сагитова осталась пятилетняя дочь, сообщила Кобзева в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 667 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.