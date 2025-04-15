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17:39, 15 апреля 2025

Пашинян озвучил условия по требованию Баку о роспуске МГ ОБСЕ

Флаги ОБСЕ. Фото: Report https://report.az/ru/karabakh/rf-nachala-konsul-tacii-s-partnerami-minskoj-gruppy-obse-po-karabahu/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армения готова к роспуску Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, но мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном и обращение в ОБСЕ о роспуске структуры должны быть подписаны одновременно, заявил Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", переговорный процесс по тексту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией завершен, Ереван принял предложения Баку по остававшимся двум не согласованным статьям договора, заявил 13 марта глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов. Вместе с тем в заявлении подчеркивается "необходимость упразднения устаревшей и недееспособной Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и связанных с ней структур". 9 января президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению "фашистским государством" и "источником угрозы для Южного Кавказа", "вооружение которого приведет к новой напряженности". По его словам, мирный договор невозможен без упразднения Минской группы ОБСЕ и изменения Конституции Армении.

Созданная в 1992 году Минская группа (МГ) ОБСЕ занималась поисками решения карабахского конфликта. Страны-сопредседатели группы – Россия, Франция и США. Группа не смогла предотвратить эскалацию карабахского конфликта в 2016 году и осеннюю войну 2020 года. В 2024 году министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Минская группа ОБСЕ по карабахскому урегулированию прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции, говорится в справке "Кавказского узла" "Минская группа ОБСЕ".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, предложил Азербайджану одновременно подписать и мирное соглашение, и заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ по карабахскому конфликту, сообщило сегодня агентство "Новости Армения".

Он заявил, что стороны вступили в этап обсуждений вокруг подписания соглашения о мире. "Азербайджан на официальном уровне связывает подписание соглашения с двумя вопросами - один из них - роспуск структур Минской группы ОБСЕ. Я многократно заявлял, что эта повестка приемлема для Республики Армения", - заявил Никол Пашинян. 

Мы хотим быть уверены, что Азербайджан не рассматривает роспуск МГ ОБСЕ как попытку "закрыть" армяно-азербайджанское противостояние на территории Азербайджана 

"Если мы закрываем страницу карабахского конфликта - а мы это делаем, в чем смысл существования структуры, занимающейся карабахским конфликтом? Однако Минская группа ОБСЕ как минимум де-факто имеет более широкий подтекст, и мы хотим быть уверены, что Азербайджан не рассматривает роспуск МГ ОБСЕ как попытку "закрыть" армяно-азербайджанское противостояние на территории Азербайджана и как шаг по его переносу на территорию Республики Армения", - сказал премьер. 

Чтобы развеять это беспокойство, Пашинян официально предложил Азербайджану одновременно подписать и мирное соглашение,  и направленное в адрес ОБСЕ заявление о роспуске структур Минской группы ОБСЕ. 

"Мы предлагаем Азербайджану одновременно подписать мирное соглашение и совместно  обратиться в ОБСЕ о роспуске структур Минской группы. То есть на том же месте и в тот же момент подпишем и первое, и второе. Причем это официальное предложение", - привело слова Пашиняна News.Am.

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Автор: "Кавказский узел"

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