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07:50, 15 апреля 2025

Свидетель по делу бывших карабахских руководителей рассказал о поставках оружия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оружие в Нагорно-Карабахскую автономную область Азербайджанской ССР поставлялось, по словам свидетеля Артура Абрамяна, из Армянской ССР.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Бывшие президенты непризнанной республики Бако Саакян и Араик Арутюнян заявили суду, что карабахская армия полностью снабжалась властями Армении, а бывший спикер парламента Давид Ишханян - что целью боевых действий было присоединение Карабаха к Армении. Никто из руководителей непризнанной республики не считал возможной интеграцию армянского населения региона в Азербайджан, пояснил бывший глава МИД НКР. 

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, дело последнего слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

На суде по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха 14 апреля дал показания бывший водитель политического деятеля Мурада Петросяна (умер в 2023 году) Артур Абрамян рассказал, что его начальник встречался в Степанакерте с "человеком номер 1" председателя городского совета Максима Бабаяна, пишет 14 апреля Oxu.az.

По словам Абрамяна, Кочарян, Бабаян и председатель партийного комитета Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Генрик Погосян созвали руководителей армянских вооруженных формирований и заявили, что в ближайшее время регион должен выйти из состава Азербайджанской ССР, присоединиться к Армянской ССР, для этого нужно мобилизовать все силы и изгнать азербайджанцев с этих территорий.

В январе 1991 года Абрамян и Петросян находились возле здания городского совета. К ним подошел мужчина по имени Акоп, который рассказал, что ранее они совершили покушение на начальника Ханкендинского городского управления полиции Юрия Ковалева, но последний не умер. В ходе беседы было заявлено, что покушение совершили по поручению Мурада Петросяна, который к тому же снабдил нападавших оружием.

Абрамян рассказал, что оружие из Еревана в Нагорный Карабах отправил командующий армянской армией, депутат Верховного совета Армянской ССР Вазген Саркисян, на вертолетах его доставили в крупные города, руководителям армянских вооруженных формирований было поручено распределить их среди членов.

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Автор: "Кавказский узел"

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