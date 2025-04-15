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05:35, 15 апреля 2025

Самвел Варданян оштрафован за оскорбление политика

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ереване оштрафовал на 750 тысяч драмов Самвела Варданяна, обвиняемого в оскорблении бывшего депутата Акопа Асланяна. Учитывая 100-дневный домашний арест, активист освобожден от наказания.

Как писал "Кавказский узел", житель Еревана Самвел Варданян был задержан в апреле прошлого года за оскорбление депутата от провластной фракции "Гражданский договор" Акопа Асланяна. Инцидент произошел в автобусе.

Суд в Ереване оштрафовал Самвела Варданяна на 750 тысяч драмов (более 1,9 тысячи долларов), пишет 14 апреля News.am со ссылкой на адвоката Рубена Меликяна.

При этом, добавил Меликян, суд учел, что Варданян 100 суток находился под домашним арестом, и освободил активиста от наказания.

Ранее суд вынес предварительное решение, что Варданян виновен по статье о хулиганстве, но оправдан по статье, касающейся публичных высказываний, направленных на разжигание или пропаганду ненависти, пишет "Голос Армении".

Меликян также отметил, что в деле о применении насилия в отношении Варданяна пока подвижек нет.

Напомним, что, по данным защиты, люди в масках избили Варданяна по дороге в следственный изолятор. Напавшие не только избили активиста, но и унизили его, отметил адвокат Вараздат Арутюнян. Правозащитники сообщили о начале расследования уголовного дела о пытках против силовиков, избивших Варданяна. Власти давно используют силовиков для преследования своих оппонентов, отметили опрошенные "Кавказским узлом" армянские правозащитники.

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Автор: "Кавказский узел"

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