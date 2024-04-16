Активист задержан в Ереване после стычки с провластным депутатом

16 апреля 2024, 02:45

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Самвел Варданян задержан в Ереване за оскорбление депутата от провластной фракции "Гражданский договор". Его действия правоохранители квалифицировали как хулиганство, но обвинение пока не предъявлено, сообщил адвокат.

Житель Еревана Самвел Варданян обозвал депутата от правящей фракции "Гражданский договор" Акопа Асланяна "антиармянским ничтожеством", после чего между ними произошла стычка.

Инцидент произошел 15 апреля в общественном транспорте. Видео инцидента распространил на своей странице в Facebook* сам Самвел Асланян.

На видео видно, что Варданян обозвал Асланяна и спросил: "Вы еще и выходите в люди?", а также придерживает его рукой, чтобы Асланян не прошел вперед. Асланян, в свою очередь, обозвал Варданяна "идиотом и дураком", потребовал дать ему выйти из автобуса, а также ударил несколько раз. После этого телефон Варданяна упал, но видео продолжало записываться.

Варданян возмутился, зачем депутат его ударил, тогда как он его даже не тронул. Пассажиры в автобусе призвали решить все вопросы в другом месте. "Нашу родину сдают, что вы говорите?" - заявил после этого Варданян.

Спустя некоторое время активист вышел в прямой эфир и заявил, что его задерживают. Интересы Самвела Варданяна защищают адвокаты Рубен Меликян и Вараздат Арутюнян.

В прямом эфире на своей странице в Facebook* Рубен Меликян отметил, что уже виделся со своим подзащитным. По его словам, Варданян задержан по подозрению в хулиганстве. В настоящий момент ведутся следственные работы, по завершению которых его переведут в изолятор. "Обвинение еще не выдвинуто, но Самвел Варданян не признает в своих действиях хулиганство, как это оформлено по подозрению" ,- отметил Рубен Меликян.

Самвел Варданян задержан не в первый раз. В 2023 году Варданян крикнул на премьер-министра Армении Николом Пашиняном "Никол - предатель!", за что был задержан, но позже отпущен на свободу. После этого, по словам самого Варданяна, он был уволен с работы. Работал он в одной из гостиниц.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце марта был задержан руководитель общественной организации "Гражданское сознание" Нарек Самсонян, которого обвинили в хулиганстве, по словам адвоката, поводом стали его высказывания в адрес Пашиняна.

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