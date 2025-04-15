Близкие Тамбиева рассказали об условиях его этапирования в Верхнеуральск

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Предпринимателя Кемала Тамбиева, осужденного по делу о финансировании терроризма вместе с Абдулмумином Гаджиевым и Абубакаром Ризвановым, этапировали из Грозного в Верхнеуральск. Он пожаловался на тесноту и холод. В воронежском карцере Тамбиев заболел, только в Самаре его вылечили заключенные.

Как писал "Кавказский узел", редактор дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар (также упоминается как Абубакр, - прим. "Кавказского узла") Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые. Они требовали оправдательного приговора, но апелляционная инстанция 1 ноября 2024 года лишь сократила на два месяца сроки наказания всем трем осужденным.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

14 апреля стало известно, что Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова этапировали к местам, где они будут отбывать наказание, сообщает Центр защиты прав человека (ЦЗПЧ) "Мемориал"*.

По словам близких Тамбиева, сначала всех троих везли из СИЗО Грозного до Пятигорска втроем "в одной клетке". "Обсуждали впечатления от Чечни, последние мировые новости, фикх (мусульманские нормы права) имущественных отношений и перспективы развития криптоиндустрии и искусственного интеллекта", - сказали они.

В Пятигорске Тамбиева оставили в СИЗО еще на две недели, а Гаджиева и Ризванова увезли в Воронеж. В пятигорском изоляторе "было холодно, но в остальном ощущался психологический отдых от грозненского СИЗО".

Затем Тамбиева этапировали в Ростов-на-Дону, причем ехал он с украинским военным и тремя участниками СВО, которые "адекватно друг к другу относились". В Воронеже Тамбиева поместили в карцер - "солнца нет, отопления тоже, сырость дикая, холод пронизывающий". На второй-третий день он заболел и болел до самого приезда в тюрьму, причем к врачам его не выводили. Свои лекарства отобрали. В таком состоянии ему пришлось ехать в Самару, куда вместе с ним ехали два украинца и россиянин, которого осудили по делу о госизмене. "И вот вчетвером они ехали в маленькой клетке с тремя шконками: одну заняли сумки, на второй по очереди пытались спать, а на нижней сидели оставшиеся трое", - сообщили близкие Тамбиева.

В Самаре он оказался в камере с двумя узбеками и русским мусульманином, которые накормили его и вылечили. Затем Тамбиева повезли в Челябинск. На остановке в Оренбурге заключенных поместили в подвал, где на шести койках разместились 13 человек, однако было слишком холодно, чтобы спать. Тамбиев всю ночь ходил из угла в угол.

В Челябинске сотрудники вели себя доброжелательно, в камере было тепло. Затем сутки ехал в Верхнеуральск. В колонии все вещи забрали, дали робу и поместили на 10 дней в карантин. "Камеры цивильные, аккуратные, со всеми удобствами, кроме горячей воды", - добавили близкие.

В настоящее время Тамбиев отбывает наказание в Верхнеуральске, Гаджиев - во Владимире, Ризванов - в Минусинске.

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