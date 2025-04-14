Студенты в Тбилиси потребовали защитить Грузию от влияния России

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Активисты, студенты и преподаватели собрались во дворе Тбилисского государственного университета, чтобы выразить поддержку евроинтеграции Грузии и протест против сближения страны с Россией. Акция приурочена к годовщине событий 14 апреля 1978 года, когда интеллигенция добилась сохранения конституционного статуса грузинского языка.

"Кавказский узел" писал, что участники проевропейских протестов с 28 ноября 2024 года ежедневно перекрывают проспект Руставели около парламента Грузии, требуя новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

14 апреля — символ победы над Советским Союзом и защиты родного языка

Сегодня защитники европейской интеграции Грузии приурочили свой протест к годовщине событий 14 апреля 1978 года.

"Мы, студенты и воспитанники ТГУ, рады, что это место, двор Тбилисского государственного университета, является местом протеста, потому что исторически так было всегда: выходили студенты, выходили люди и боролись за свободу. В том числе против такого могущественного режима, как Советский Союз, и все началось прямо со двора Тбилисского государственного университета. 14 апреля — символ победы над Советским Союзом и защиты родного языка. "Грузинская мечта" отобрала такие важные слова, как мир и надежда, и важно вернуть эту надежду людям", — привело слова одного из участников акции TV Pirveli.

14 апреля 1978 года в Тбилиси прошли массовые демонстрации. Это был протест против попытки Коммунистической партии изменить конституционный статус грузинского языка. В 1977 году Верховный Совет Грузинской ССР обсуждал новый конституционный проект, согласно которому грузинский язык больше не являлся государственным языком на территории Грузии, что вызвало большое волнение в обществе. Волна протестов достигла апогея 14 апреля 1978 года. Большинство демонстрантов были студентами, протесты поддержали и представители интеллигенции. В тот день произошло столкновение между советскими силами безопасности и протестующими, к зданию правительства были стянуты советские войска. Вскоре стало известно, что грузинский язык сохранит свой конституционный статус, после чего ситуация в Тбилиси успокоилась, указано на сайте "Газеты ТГУ".

"Вместе защитим государство от российского режима" — с таким призывом вышли студенты на сегодняшнюю акцию, чтобы пройти по историческому маршруту, по которому студенты и преподаватели прошли от первого корпуса ТГУ до здания парламента 14 апреля 1978 года.

Акция символизирует солидарность и протест против давления на свободу слова и на правозащитников, сообщает в своем телеграм-канале "Грузия 24".

Уже к 19.00 мск весь двор университета был заполнен участниками акции, и они продолжали прибывать, отмечается в сообщении телеграм-канала Tbilisi life.

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