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01:59, 14 апреля 2025

Мэрия Геленджика сообщила об убитом в зоне СВО бойце

Мемориальная доска Якову Попову. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Геленджика от 10.03.25, https://t.me/adm_gelen/19689.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Яков Попов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее  691 бойца из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 14 апреля  власти и силовики назвали имена не менее чем 690 бойцов из Краснодарского края, убитых в специальной военной операции на Украине.

44-летний Яков Попов убит в ходе военной операции на донецком направлении, сообщила администрация Геленджика в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии мемориальной доски бойцу. Дата его смерти, которая указана на установленной в микрорайоне Северный мемориальной доске - 27 марта 2024 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 691 военного из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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