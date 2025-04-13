Контрактник из Волгоградской области убит на Украине

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Алексей Павленко убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1165 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 11 апреля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1164 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Алексей Павленко, информацию об этом подтвердили в администрации Еланского района, сообщило 12 апреля издание V1.ru.

По словам близкого друга убитого, Павленко работал "по вахтам" и воспитывал двух сыновей. В 2024 году он заключил контракт и отправился в зону СВО, где был младшим сержантом в должности водителя. 31 марта 2025 года Павленко был убит, говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1165 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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