Дорожники расчистили проезд к трем селам в Дагестане

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Рабочие устранили последствия схода лавины, после которого оказались заблокированными три села в Тляратинском районе.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля лавина сошла на автодорогу Тлярата – Хадиял в Тляратинском районе. В результате три населенных пункта – села Хадиял, Гиндиб и Кардиб – остались без связи с внешним миром, поскольку объездной дороги к ним нет.

Временный проход для движения автотранспорта на автодороге Тлярата - Камилух - Кардиб, которая была закрыта из-за схода лавины, был организован к вечеру 12 апреля, отчитался в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

"Справочная информация на 10.00, 13 апреля 2025 года о состоянии дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан подведомственных ГКУ "Дагестанавтодор". По всем направлениям закрытых участков дорог, подведомственных ГКУ "Дагестанавтодор", нет", - говорится в публикации ведомства.

Отметим, что это не первый случай, когда села Тляратинского района оказываются заблокированными из-за происшествий на автотрассе. Так, в июле 2022 года обвал горной породы перекрыл трассу, и в результате жители 13 сел остались без транспортного сообщения.

В марте 2021 года транспортное сообщение с этими же тремя селами (Хадиял, Гиндиб и Кардиб) было прервано после схода лавины на автодорогу. Тогда автотрассу расчистили в тот же день.

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