Коллектив Хубарского сельсовета объявил забастовку

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Сотрудники сельсовета в Дагестане объявили забастовку из-за отказа главы села уходить в отставку по решению местных депутатов.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля сотрудники сельсовета "Хубарский" анонсировали забастовку, заявив, что отправленный в отставку глава села Хубар "не передает печать и сменил замки". Глава села закрыл кабинет, забрал ключи и печати, подтвердил "Кавказскому узлу" секретарь администрации сельсовета Камиль Атаев. "Он не признаёт своего отстранения, обратился в прокуратуру. На основании его заявления проходит проверка", - рассказал он.

2 апреля собрание депутатов сельского поселения Хубарский решило досрочно прекратить полномочия главы села Хубар Камильпаши Хайбулаева. Депутаты обосновали решение тем, что в последние два года признавали неудовлетворительными годовые отчеты главы села, а кроме того, в карте генплана, который отчуждает 236 гектаров земли, глава села поставил свою подпись и печать без согласования с депутатами.

Коллектив сельсовета «Хубарский» сегодня начал забастовку, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель сельской администрации.

По его словам, решение коллектива связано с тем, что глава села Хубар отказался исполнить решение депутатов о его досрочной отставке, закрыл кабинет и забрал ключи и печати.

Работа сельсовета оказалась парализованной, констатировал сегодня депутат сельского собрания Рашид Исаков. «Хотя в администрации сельсовета работает всего три человека, его работа оказалась парализованной», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в феврале жители села Хубар заявили, что власти должны разобраться с принадлежностью земель, прилегающих к Хубару, и вернуть земли селу. По их словам, генплан был составлен администрацией района в ущерб интересам сельчан. В этом генплане 236 гектаров "исторических земель села Хубар" передаются в состав вновь создаваемого села в Сулакском каньоне, заявили они. Рашид Исаков сообщил, что также 1138 гектаров земель было передано ООО "Хубар". Эти земли сдаются в аренду, несмотря на решение депутатов сельского собрания, которые в августе 2024 года на основании устава села приняли решение взять земли на баланс сел.

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