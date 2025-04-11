RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:28, 11 апреля 2025

Свидетели защиты дали показания в пользу Валерия Карданова

Валерий Карданов. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=qWcUA3y83oo

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спортсмены, допрошенные в суде по делу Валерия Карданова, обвиняемого в хищении базы "Баксан", заявили, что база была продана спортивному сообществу, которое занималось и ее реконструкцией.

Как писал "Кавказский узел", в марте спортсмены, допрошенные в качестве свидетелей, заявили в суде, что база "Баксан", в хищении которой обвиняется Валерий Карданов, была передана в 2000 году спортивному сообществу Кабардино-Балкарии.

В сентябре 2024 года на заседании Ессентукского горсуда по делу Валерия Карданова, обвиняемого в хищении у КБТК базы отдыха "Баксан", был допрошен в качестве свидетеля бывший премьер-министр Кабардино-Балкарии Хусейн Чеченов. Он подтвердил позицию защиты о том, что база "Баксан" с подачи бывшего главы региона Валерия Кокова была продана спортивному сообществу "в лице чемпиона по борьбе Исхака Бозиева".

На заседании суда по делу Валерия Карданова были допрошены свидетели защиты, сообщило 10 апреля издание "Газета Юга". 

Спортсмены, кто как мог, с миру по нитке собирали, вкладывались, ремонтировали

В частности, показания дал старший тренер национальной сборной России по дзюдо Анзор Гаунов. "Я знаю, что база «Баксан» на тот момент принадлежала спортивному сообществу. И оформлена юридически была на Исхака Бозиева, мастера спорта международного класса. На этой базе спортсмены проходили подготовку к соревнованиям. Директором там был Гулиев. Спортсмены, кто как мог, с миру по нитке собирали, вкладывались, ремонтировали, реставрировали базу, которая была в упадке. Тренировались в спартанских условиях. Но худо-бедно привели ее в порядок своими силами и благодаря спонсорам", - приводятся в публикации его слова.

По версии обвинения, незадолго до увольнения с должности главы КБТК – дочерней компании ОАО "Роснефть" – Валерий Карданов оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Между тем база в 2000 году была передана спортсменам республики по указанию Валерия Кокова, что полностью подтвердилось в суде. КБТК претендует на базу, утверждая, что на ее реконструкцию и ремонт были затрачены средства компании, однако подтверждающие документы представить отказалась. С чем связано преследование Карданова, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дело Карданова: нефть и власти в Кабардино-Балкарии".

Олимпийский чемпион по дзюдо Беслан Мудранов сообщил суду, что база «Баксан» в начале 2000-х годов принадлежала спортивному сообществу. "Я ездил туда в 2004-2005. Там было, где жить, где поесть", - сказал он.

Он был как управляющий или развивающий ее, потому что база была в плачевном состоянии

Обладатель Кубка мира по борьбе Алексей Казиев также подтвердил, что базой управлял Исхак Бозиев. "С Исхаком Бозиевым с 1994 тренировались в одном зале, выступали, ездили. Он занимался вопросом оформления базы. С его слов, он был как управляющий или развивающий ее, потому что база была в плачевном состоянии и ее надо было восстанавливать", - привело его слова издание.

Алексей Казиев упомянул эпизод, когда Бозиев вызвал его с тренировки и попросил вместе поехать в офис «Роснефти», при этом у Бозиева была при себе сумка с деньгами. «Сейчас пойдем покупать базу», - процитировал Бозиева свидетель.

По словам Казиева, впоследствии он работал в службе безопасности КБТК. Его вызвал новый гендиректор и заявил, что база была неправомерно приобретена Бозиевым. "«Надо, чтобы Исхак отдал базу... Поговори с Исхаком. Если не отдаст, у него будут проблемы». Исхак не волновался: «Ни за что не переживай, там все официально оформлено. Деньги собирали на ее восстановление. Как я отдам ее?»", - рассказал суду свидетель.

Напомним, дело рассматривается уже в третий раз. В феврале 2022 года Нальчикский горсуд приговорил Карданова к четырем годам лишения свободы, признав виновным в использовании полномочий руководителя вопреки законным интересам организации. При этом гособвинитель отказался от обвинения Карданова в хищении 45 миллионов рублей, а представитель ОАО "Роснефть" - от иска на сумму в 157 миллионов рублей (стоимости базы "Баксан").

Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение, после чего Нальчикский горсуд полностью оправдал Карданова, не найдя в его действиях состава преступления. Однако этот приговор также был отменен Верховным судом республики, и дело направлено на новое рассмотрение.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
07:38, 11 апреля 2025
Проезд к трем селам заблокирован в Дагестане после схода лавины
07:05, 11 апреля 2025
11 бойцов из Дербентского района объявлены убитыми на Украине
03:47, 11 апреля 2025
Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для транспорта
01:49, 11 апреля 2025
Глава Алагирского района отпущен под домашний арест
21:06, 10 апреля 2025
Разрешен проезд через "Верхний Ларс" легковых машин и автобусов
18:49, 10 апреля 2025
Житель Нальчика Шахин Шихмурадов оштрафован за дискредитацию армии
Все события дня
Новости
Нальчик. Фото из сервиса Google-maps.
20:43, 10 апреля 2025
Обещания властей о жилье для сироты из Нальчика остались невыполненными
Городской суд Нальчика. Фото с официального сайта суда.
18:49, 10 апреля 2025
Житель Нальчика Шахин Шихмурадов оштрафован за дискредитацию армии
Юлия К. Кадр видео "Монитор пациента и ЖКХ" https://t.me/monitor_pacienta_i_zkh/3126
23:46, 9 апреля 2025
Врачи в Нальчике вынудили пациентку с эпилепсией сменить лекарство
Патроны на земле. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
13:40, 9 апреля 2025
Офицер из Кабардино-Балкарии убит на Украине
Беспилотник, застрявший в бельевых веревках одного из домов в Аксае Ростовской области. Скриншот из поста телеграм-канала "Краснодар ЧП Краснодар Кубань и юг России" https://t.me/chpyug/4693
09:47, 9 апреля 2025
Более сотни беспилотников перехвачено над южными регионами
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:50, 9 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
19
Детей будут возвращать в школы методом убеждения
Фото
09:35, 5 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Суд им не указ. Профессор Хоконов вновь не восстановлен в должности
Фото
16:51, 15 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
15
Вкладчики бывшего МИнбанка продолжают судиться за возврат своих денег
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров. Скриншот видеозаписи https://t.me/RKadyrov_95/5636 Как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне

Коллаж “Кавказского узла”. Фото https://t.me/bazabazon/25583, http://nac.gov.ru/hronika-sobytiy-kontrterroristicheskie-operacii/v-respublike-ingushetiya.html Как проходила спецоперация в Карабулаке

Участники акции в память о жертвах разгона мирного митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года

Блогеры
Фото
11:50, 9 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
19
Детей будут возвращать в школы методом убеждения
Фото
10:52, 7 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Где ты, Юрам? В Нальчике ищут бездомного
Фото
09:35, 5 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Суд им не указ. Профессор Хоконов вновь не восстановлен в должности
Фото
13:07, 4 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Дело блогера. Чтобы другим неповадно было
Фото
11:31, 3 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Многомилионное дело дагестанского чиновника
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Теймур Керимов. Фото: https://modern.az/az/news/203416/jurnalist-teymur-kerimov-aksiyani-dayandirdi
10 апреля 2025, 19:47
Дело руководителя Kanal-11 возвращено в суд первой инстанции

Уголовное дело. Фото: rostov.sledcom.ru
10 апреля 2025, 13:39
Защита сообщила о новых делах после смерти подростка из Калмыкии из-за буллинга

Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Тумсо Абдурахманова (признан иноагентом) от 09.04.25, https://t.me/abusaddamshishani/6578
10 апреля 2025, 06:49
Принуждение к участию в митинге над телом убитого в Ачхой-Мартане возмутило бюджетников

Труп убитого в Ачхой-Мартане выставлен на площади перед администрацией. Стоп-кадр видео, опубликованного в телеграм-канале "ЧП Кавказ"
09 апреля 2025, 21:34
Труп убитого в Ачхой-Мартане выставлен на площади перед администрацией

Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Показать больше