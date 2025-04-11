Свидетели защиты дали показания в пользу Валерия Карданова

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Спортсмены, допрошенные в суде по делу Валерия Карданова, обвиняемого в хищении базы "Баксан", заявили, что база была продана спортивному сообществу, которое занималось и ее реконструкцией.

Как писал "Кавказский узел", в марте спортсмены, допрошенные в качестве свидетелей, заявили в суде, что база "Баксан", в хищении которой обвиняется Валерий Карданов, была передана в 2000 году спортивному сообществу Кабардино-Балкарии.

В сентябре 2024 года на заседании Ессентукского горсуда по делу Валерия Карданова, обвиняемого в хищении у КБТК базы отдыха "Баксан", был допрошен в качестве свидетеля бывший премьер-министр Кабардино-Балкарии Хусейн Чеченов. Он подтвердил позицию защиты о том, что база "Баксан" с подачи бывшего главы региона Валерия Кокова была продана спортивному сообществу "в лице чемпиона по борьбе Исхака Бозиева".

На заседании суда по делу Валерия Карданова были допрошены свидетели защиты, сообщило 10 апреля издание "Газета Юга".

Спортсмены, кто как мог, с миру по нитке собирали, вкладывались, ремонтировали

В частности, показания дал старший тренер национальной сборной России по дзюдо Анзор Гаунов. "Я знаю, что база «Баксан» на тот момент принадлежала спортивному сообществу. И оформлена юридически была на Исхака Бозиева, мастера спорта международного класса. На этой базе спортсмены проходили подготовку к соревнованиям. Директором там был Гулиев. Спортсмены, кто как мог, с миру по нитке собирали, вкладывались, ремонтировали, реставрировали базу, которая была в упадке. Тренировались в спартанских условиях. Но худо-бедно привели ее в порядок своими силами и благодаря спонсорам", - приводятся в публикации его слова.

По версии обвинения, незадолго до увольнения с должности главы КБТК – дочерней компании ОАО "Роснефть" – Валерий Карданов оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Между тем база в 2000 году была передана спортсменам республики по указанию Валерия Кокова, что полностью подтвердилось в суде. КБТК претендует на базу, утверждая, что на ее реконструкцию и ремонт были затрачены средства компании, однако подтверждающие документы представить отказалась. С чем связано преследование Карданова, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дело Карданова: нефть и власти в Кабардино-Балкарии".

Олимпийский чемпион по дзюдо Беслан Мудранов сообщил суду, что база «Баксан» в начале 2000-х годов принадлежала спортивному сообществу. "Я ездил туда в 2004-2005. Там было, где жить, где поесть", - сказал он.

Он был как управляющий или развивающий ее, потому что база была в плачевном состоянии

Обладатель Кубка мира по борьбе Алексей Казиев также подтвердил, что базой управлял Исхак Бозиев. "С Исхаком Бозиевым с 1994 тренировались в одном зале, выступали, ездили. Он занимался вопросом оформления базы. С его слов, он был как управляющий или развивающий ее, потому что база была в плачевном состоянии и ее надо было восстанавливать", - привело его слова издание.

Алексей Казиев упомянул эпизод, когда Бозиев вызвал его с тренировки и попросил вместе поехать в офис «Роснефти», при этом у Бозиева была при себе сумка с деньгами. «Сейчас пойдем покупать базу», - процитировал Бозиева свидетель.

По словам Казиева, впоследствии он работал в службе безопасности КБТК. Его вызвал новый гендиректор и заявил, что база была неправомерно приобретена Бозиевым. "«Надо, чтобы Исхак отдал базу... Поговори с Исхаком. Если не отдаст, у него будут проблемы». Исхак не волновался: «Ни за что не переживай, там все официально оформлено. Деньги собирали на ее восстановление. Как я отдам ее?»", - рассказал суду свидетель.

Напомним, дело рассматривается уже в третий раз. В феврале 2022 года Нальчикский горсуд приговорил Карданова к четырем годам лишения свободы, признав виновным в использовании полномочий руководителя вопреки законным интересам организации. При этом гособвинитель отказался от обвинения Карданова в хищении 45 миллионов рублей, а представитель ОАО "Роснефть" - от иска на сумму в 157 миллионов рублей (стоимости базы "Баксан").

Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение, после чего Нальчикский горсуд полностью оправдал Карданова, не найдя в его действиях состава преступления. Однако этот приговор также был отменен Верховным судом республики, и дело направлено на новое рассмотрение.

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